Животные из МВД Украины ищут у нас очередные «гранаты Савченко», — Белецкий о штурме базы «Азова» (ФОТО, ВИДЕО)

Главарь «Нацкорпуса» Андрей Билецкий беснуется после того, как украинская полиция «захватила» рекрутинговую базу боевиков «Азова», расположенную на территории завода АТЕК.

Напомним, ранее о спецоперации, проходящей с раннего утра 23 марта на АТЕКе, писала «Русская Весна».

Билецкий утверждает, что силовики не показали ни одного документа, в котором были бы указаны основания, по которым происходят обыски.

«Были сломаны все двери, украдены вещи. Самое гадкое то, что подлецы с милицейскими шевронами украли ордена людей, которые воевали за эту страну», — пафосно заявил Билецкий.

Он боится, что в помещения могли подбросить «какие-то очередные “гранаты Савченко”».

«Их задача сегодня — политическая провокация, а не правовые действия», — утверждает скандально известный нардеп.

«Это наш дом, который мы построили на руинах. А мы свой дом не сдаем. Эти животные посмели войти в него и искать там то, чего там нет», — заявил Билецкий, добавив, что «за свой дом мы будем бороться».