6 незаменимых продуктов, которые придадут сил и поднимут настроение

Автор: Лиза Сарапина

Несмотря на то, что календарная зима уже давным-давно прошла, весенняя погода, а с ней и приподнятое настроение, не спешат врываться в наши жизни. Сил, как и вдохновения, не хватает даже на привычные дела. К счастью, все исправимо при помощи корректировки питания. В этой статье мы расскажем вам о том, как стать счастливее уже сейчас: не дожидаясь тепла и солнечных деньков.

Бразильский орех

Бразильский орех — кладезь всевозможных питательных веществ: белка, клетчатки, магния, фосфора и тиамина. Однако ключевым веществом, отвечающим за устойчивость нервной системы и противодействие стрессам, является селен, которого в бразильском орехе больше, чем в остальных продуктах. Для поднятия настроения хватит всего пару орешков в день.

Устрицы

Любимый многими морской деликатес не только вкусный, но и обладает свойствами "энергетика". Причина — высокое содержание цинка, отвечающего за работу мозга и воспроизводство энергии. Кроме того, аминокислота тирозин помогает снять нервное напряжение и улучшить душевное состояние.



Бананы

Бананы — лучшие врачи в лечении депрессии. Они содержат в себе триптофан, который в организме преобразуется в серотонин, известный как гормон радости. Банановая диета, к тому же, поможет расстаться с лишними килограммами: чем не повод для радости?

Чечевица

Состав чечевицы, подобно бананам, обеспечивает организм запасами серотонина. Вдобавок, этот продукт помогает регулировать уровень сахара в крови, сохраняя при этом хорошее настроение.



Темный шоколад

Шоколад может стать отличным продуктом, поддерживающим не только позитивное мышление, но и такие важные органы, как сердце. Важная оговорка: он должен быть исключительно черным и употребляться в маленьких количествах.

Овсянка

Всем известно, что овсянка — самый лучший завтрак. Упомянутый выше селен обеспечит вам отличное настроение на весь день, а медленные углеводы придадут энергии и сил. Овсянку всегда можно разбавить любыми продуктами на ваш вкус: семенами, сухофруктами, ягодами или бананами, за счет которых она станет еще вкуснее и полезнее.

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