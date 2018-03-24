Агрессивный фрик Савченко становится «своей» для обедневшего народа Украины

Украинский политолог Олег Постернак рассуждает о том, как опальный нардеп Рады Надежда Савченко, арестованная вчера киевским судом, становится «своей» для обедневшего и разочарованного народа Украины.

Пока самый очевидный и, наверное, единственно внятный вывод по кейсу Савченко на данный момент — украинские политики, разной масти аналитики и комментаторы, да и, наверное, вся околополитическая тусовка реально не знают, КАК комментировать события, в эпицентре которых оказалась Надежда.

Легкая ухмылка, растерянность, молчаливая трезвость, минимум эмоций, загадочное переглядывание, наблюдательное выжидание топов. Отличается лишь Луценко, чей речевой эпатаж достиг 22 марта изысканного совершенства и искрометной страстности. Пока он главный распорядитель PR власти в этой теме.

Разговоры о том, что власть пытается отвлечь нас от существенного и серьезного, волей-неволей справедливы, но в сухом остатке событие действительно переключило внимание всех зрителей и участников мексиканского мыла. Но давайте скажем честно. Весь социально-экономический контент давно уже не вызывает мотива действовать, лишь скучное внутреннее раздражение как злачное поле для медиапозиционирования оппозиционных групп.

Но есть в кейсе Савченко нечто новаторское в коммуникативном плане. Все эти выходки с фруктами, дополненное колоритным флером троещинской панкухи, панические сопли депутатов вокруг оружия в зале пленарных заседаний, агрессивная и предельно несистемная фриковость и венец в виде вирусного видео с этой такой знакомой и культовой фразой украинских обывателей из низов.

Это типичное позиционирование «выходца от народа», причем самой низовой и маргинализированной его части, оставшейся за чертой бедности в силу реформационных экспериментов.

Там, где Саакашвили, Каплину, Ляшко и многим другим еще пахать и пахать, чтобы внушить голодным и мстительным избирателям, что они «свои», «такие же» (порой тяжело это делать, сидя в дорогих киевских ресторанах и катаясь на бронированных джипах), фокус на инфантильной и неуклюжей Савченко как на антисистемной «белой вороне» — просто талантливый подарок.

Эту политическую линию она и будет гнуть, и этот образ она будет усиливать. По крайней мере другого пути у нее уже нет.

Посему ждем нового социологического опроса с ее фамилией.