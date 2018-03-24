Akaiito - криптовалюта как полезный инструмент в повседневной жизни

Данная платформа является уникальным образцом применения технологии P2P, которые используемой в бизнес отрасли С2С.

Онлайн - услуги.

Площадки для интернет торговли - становятся незаменимым инструментом для тех, кто нуждается в помощи специалистов и для тех, кто может оказать такую помощь.

Заслуги. Основная идея этой части Akaiito: услуги-это все виды работ, начиная от парикмахеров и заканчивая юристом. Благодаря этой части платформы Akaiito многие люди смогут найти необходимую помощь в любой сфере жизни.

Категории. Услуги будут разделены на категории для облегчения поиска.

Налогообложение. Налогообложение в соответствии с законодательством страны местонахождения пользователя.

Цена. Курс токена корректируется в момент, когда Покупатель соглашается купить товар. Продавец может назначить фиксированную цену или плавающую цену на основе биржи (риск снижения или повышения цены учитывается в соответствии с курсовыми корректировками).

Экспертная оценка. Система обзоров будет связана с пользователями, предлагающими услуги, а также с пользователями, заказывающими услуги.

Блокировка. Рынок интернет-услуг Akaiito будет строго придерживаться строгой политики, которая касается блокирования нелегальных услуг и недобросовестных пользователей, что даст другим пользователям ощущение безопасности и честности на рынке товаров и услуг.

Сделки

На основе смарт - контрактов:

Сервис продавец публикует ваше объявление и устанавливает цену за собственный сервис. Покупатель заказывает услугу. На основании смарт-контракта токены покупателя бронируются в полном объеме, но транзакция не завершается до завершения работы. После того, как работа выполнена, сервис продавца сканирует QR-код от покупателя (на платформе Akaiito). Это действие подтверждает, что транзакция выполнена. Заказанные токены передаются продавцу, услуги и сделки. В случае аутсорсинга, процесс обслуживания такой же. Одно отличие: вместо QR-сканирования на последнем этапе транзакции, подтверждение услуги fullfilment должно быть подтверждено на платформе Akaiito.

Внимание! Продавец имеют возможность установливать системы предоплат. В частности: Установка процента, который должен быть оплачен до предоставления услуги.

Во время производственного процесса, принципы действия могут изменить для того чтобы сделать платформу как можно удобным, безопасным и надежным.

Онлайн аренда квартир

Особенно удобно использовать во время путешествия при аренде квартиры.

Токен ставка будет установлена, когда арендатор соглашается арендовать квартиру.

Пользователь может назначить арендодателю фиксированную или плавающую цену, основанную на обмене (риск снижения или повышения цены учитывается в соответствии с корректировками на обмен).

Каждый арендодатель или арендатор может влиять на репутацию друг друга, оставляя ему комментарий или рейтинг, но только после закрытия сделки.

Сделка на основе смарт-контракта

Арендатор ищет подходящий вариант чтобы забронировать понравившуюся квартиру. На основании смарт-контракта арендатора, токены бронируются в полном объеме для аренды и дополнительной суммы депозита (арендодатель назначает сумму депозита). Когда арендодатель и арендатор встречаются, арендодатель дает ключи и арендатор сканирует QR-код с устройства lesss. Это действие подтверждает первый шаг транзакции. Когда арендатор проверяет, арендодатель проверяет, что квартира в порядке, и сканирует второй QR-код. Этим действием арендодатель подтверждает, что нет никаких проблем с автомобилем, и дебет может быть возвращен арендатору.

Онлайн прокат автомобилей

Особенно удобно использовать во время путешествия для аренды авто. Ставка токена будет зафиксирована, когда арендатор соглашается арендовать автомобиль. Вы можете назначить арендодателю фиксированную или плавающую цену, основанную на обмене (риск снижения или повышения цены учитывается в соответствии с корректировками на обмен).

Каждый арендодатель или арендатор может повлиять на репутацию друг друга, оставив отзыв или оценку, но только после закрытия сделки.

Сделка на основе смарт-контракта

Арендатор ищет подходящий вариант и бронируете автомобиль. На основании смарт-контракта, арендатор токены получают забронированы в полном объеме в аренду и дополнительный депозит (арендодатель N AET сумму депозита). Когда арендодатель и арендатор встречаются, арендодатель дает ключи и арендатор сканирует QR-код с устройства lesss. Это действие подтверждает первый шаг транзакции. Токены в аренду передаются арендодателю, депозитные токены бронируются в смарт-контракте. Когда автомобиль возвращается, арендодатель проверяет автомобиль и сканирует второй QR-код. Этим действием арендодатель подтверждает, что нет никаких проблем с автомобилем, и дебет может быть возвращен арендатору.

Внимание! При обнаружении повреждений в мебели и ли на территории недвижимости арендодателем: токены депозита будут переданы арендодателю для покрытия расходов на страхование.

Во время производственного процесса, принципы действия могут изменить для того чтобы сделать платформу как можно удобной, безопасной и надежной.

Интерактивная карта.

Пространство с возможностью оплаты будет отображаться на карте в каждом город по всему миру, где вы побываете.

Этой части платформы AKAIITO будет включать: кафетерии / рестораны, кинотеатры, развлечения места любят боулинг и комнаты выхода, etc.

В зависимости от выбранной категории на карте указывается окно с адресом и списком приемлемым для компенсации.

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:

Социальные сети проекта: