«Аль-Каида», «Белые каски» и турецкие СМИ открыли новый фронт против России (ФОТО)

21 марта 2018 г. крупнейшее турецкое информационное агентство «Анадолу» опубликовало сообщение о гибели 16 школьников в

н. п. Кафер-Баттех в провинции Идлиб вследствие удара, нанесенного якобы российской авиацией по пещере, где они укрывались совместно с боевиками.

В качестве источника информации выступает некий М. Юсуф, поименованный главой «Белых касок» Идлиба. Российской стороне он известен как один из соучастников инсценировки химической атаки 4 апреля 2017 г. в г. Хан-Шейхун, проведенной «Белыми касками» совместно с террористами из группировки «Джебхат Ан-Нусра».

Подобные люди и организации не могут рассматриваться в качестве заслуживающих доверия корреспондентов для новостных агентств.

Очевидно, что данный вброс преследует цель обвинить ВКС России в бомбардировке населенного пункта на территории зоны деэскалации.

При этом ни турецкое новостное агентство, ни охотно цитируемые им «Белые каски» никак не упоминают о присутствии в зоне деэскалации «Идлиб» террористических формирований группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат Ан-Нусра»*, «Аль-Каида»).

Более того, в настоящее время в зоне деэскалации Идлиб, включая район н. п. Кафер-Баттех, идут активные боевые действия между «Фронтом Ан-Нусра» и группировкой «Джебхат Тахрир Сурия», созданной из поддерживаемых Турцией формирований боевиков.

Значительное количество жертв среди гражданского населения вследствие противостояния НВФ друг с другом неоднократно отмечалось на самом высоком международном уровне, включая выступления чиновников ООН на заседаниях Целевой группы по прекращению огня в Сирии.

Интересно, что и издания сирийской оппозиции постоянно публикуют фото обстрелов и мирных жителей, пострадавших в результате боёв между этими двумя группировками (см. фото под статьёй).

«СРОЧНО: убит ребёнок и многие получили ранения в результате обстрела со стороны ХТШ деревни Блента в западной сельской местности Алеппо», — недавно сообщило местное издание.

«Многие гражданские лица пострадали в результате обстрела из более чем 20 ракет типа «земля-земля». Огонь вёлся со стороны «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) по домам гражданских лиц в городах Ин-Джара и Басратон», — говорится в другом сообщении СМИ оппозиции из «зоны деэскалации Идлиб», в которую входит и западная часть провинции Алеппо.

На кадре ниже показан один из последних митингов местных жителей в «зоне деэскалации Идлиб» против обстрелов и убийств гражданского населения со стороны террористов «Нусры».

Однако западные СМИ и столь любимые ими «Белые каски» ничего об этом не говорят. Любые жертвы списываются на сирийскую либо российскую авиацию.

Вечером 22 марта «Анадолу» сообщило о 40 жертвах ракетного удара по рынку в населенном пункте Харим на севере Идлиба. Некий «Центр мониторинга полетов» якобы при этом заявил, что в данном районе находились самолеты российских ВКС. Учитывая, что указанный «Центр» существует на средства боевиков и их кураторов, источник это не более достоверный, чем «Белые каски».

Год назад «мониторщики полётов» уже «сели в лужу», когда обвинили российскую авиацию в ночном ударе по мечети в селе Аль-Джинна в провинции Алеппо. Тогда турецкое агентство «Анадолу» тоже поспешило растиражировать эти обвинения. Но в итоге оказалось, что удар по мечети был нанесен ВВС США. Американское командование объявило при этом об уничтожении штаба «Аль-Каиды»*.

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Так и в Хариме вечером 22 марта этого года удар на самом деле был нанесен турецкими военными.

С помощью информационных вбросов про погибших в Кафер-Баттехе школьников накануне фокус внимания был смещён на обвинения в адрес России. А затем турки ударили по населенному пункту, который отказался подчиняться протурецким формированиям.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.

На фото показаны жертвы обстрелов подконтрольных оппозиции населённых пунктов. Атаки произведены боевиками «Нусры».