Привет, зайки мои. Читаю иногда ваши комментарии, когда есть время, иногда даже в пабликах или на сайтах обсуждений, и хочу сказать, что мне приятно читать то, что негатива конкретного в мою сторону нет. К некоторым советам даже прислушаюсь, и вы увидите определенные изменения уже очень скоро. Немного соскучилась уже по родным и близким, но и к Сейшелам уже так привыкла, как будто перелезала сюда жить. Месяц на островах даёт своё.
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Новости » Шоу-бизнес » Богдана Николенко прислушивается а советам подписчиков
Богдана Николенко прислушивается а советам подписчиков
Добавлено: 24 мар 2018 в 10:30, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 24 мар 2018 в 10:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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