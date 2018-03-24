Богдана Николенко прислушивается а советам подписчиков

Привет, зайки мои. Читаю иногда ваши комментарии, когда есть время, иногда даже в пабликах или на сайтах обсуждений, и хочу сказать, что мне приятно читать то, что негатива конкретного в мою сторону нет. К некоторым советам даже прислушаюсь, и вы увидите определенные изменения уже очень скоро. Немного соскучилась уже по родным и близким, но и к Сейшелам уже так привыкла, как будто перелезала сюда жить. Месяц на островах даёт своё.