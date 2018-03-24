Как сообщает представитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин, более 700 мирных жителей покинули Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин в субботу утром.

Российским центром примирения враждующих сторон организовано горячее питание и раздача продуктовых наборов беженцам на пункте пропуска.

Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход более 105 000 человек.