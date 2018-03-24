Более ста пассажиров не могут вылететь из Германии из-за нетрезвого пилота

В Штутгарте (Германия) более ста пассажиров рейса TP523, который 23 марта был отменен из-за нетрезвого пилота, будут вынуждены ждать до 26 марта, чтобы вылететь в Лиссабон. Об этом сообщает DPA.

Вылет самолета был остановлен незадолго до взлета, когда сотрудник аэропорта обнаружил, что второй пилот еле держался на ногах и от него пахло алкоголем. Сотрудник сообщил об этом в полицию аэропорта. Выяснилось, что 40-летний пилот не в состоянии управлять авиалайнером. Его арестовали, установив залог в размере 10 тысяч евро. Также пилота попросили сдать летную лицензию.

106 пассажиров разместили в гостинице, так как авиакомпания не смогла за короткое время обеспечить новый экипаж. Ответ авиакомпании Air Portugal на твит одного из пассажиров свидетельствует, что клиентам придется ждать вылета до понедельника.

«На данный момент рейс со свободными местами доступен ранее всего в понедельник», – сообщили в авиакомпании.

Ранее президент Петр Порошенко поблагодарил мальчика, который назвал Ан-225 украинским самолетом.

Фото: YouTube