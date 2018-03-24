Бойкот Украины обеспечил россиянкам максимальную квоту Кубка мира по биатлону

Российские биатлонистки по итогам прошедшего в Тюмени заключительного этапа Кубка мира завершили сезон на четвертой строчке. Это достижение позволило россиянкам получить максимальную квоту на этапах Кубка мира по биатлону в следующем сезоне — восемь человек, из которых сразу шесть смогут оказаться в заявке на гонку. Об этом информирует «Спорт-экспресс».

При этом отметим, что такой расклад стал возможным после бойкота украинками тюменского этапа. Накануне министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о том, что украинские спортсмены не будут принимать участия в соревнования на территории России. Таким решением украинские чиновники лишили своих биатлонисток возможности побороться за высокие позиции в итоговой таблице и помогли россиянкам подняться на четвертую позицию.

Напомним, что по итогам сезона победителем стали биатлонистки сборной Германии. Следом на пьедестале расположились француженки и итальянки.