Добавлено: 24 мар 2018 в 21:37 ,

Центральное телевидение с Вадимом Такменевым последний выпуск 24 марта. Тереза Мэй едет в Брюссель создавать новый антироссийский фронт. Но почему страны Евросоюза не спешат подписываться под обвинениями в адрес Москвы? И сможет ли это отрезвить опьяненный скандалом Лондон. Путешественник во времени назвал имя следующего президента России. И теперь известно не только его имя, но и программа, с которой он пойдет на выборы. Что это — фантастика или реальность. А где же весна? Почему март — точная копия февраля? Почему зима сначала никак не приходила, а теперь никак не закончится? Неужели правы ученые, утверждающие, что времена года сдвинулись на целый месяц.



ТЭГИ: Центральное телевидение с Вадимом Такменевым (24.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Центральное телевидение с Вадимом Такменевым (24.03.2018) новый выпуск, Центральное телевидение с Вадимом Такменевым (24.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Центральное телевидение с Вадимом Такменевым (24.03.2018), Центральное телевидение с Вадимом Такменевым (24.03.2018) онлайн, Центральное телевидение с Вадимом Такменевым (24.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Центральное телевидение с Вадимом Такменевым (24.03.2018) онлайн