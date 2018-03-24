Чепа: советы Трампу о высылке российских дипломатов раскачивают международные отношения

Советы президенту США Дональду Трампу о высылке российских дипломатов раскачивают систему международных отношений. Об этом заявил замперд Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, передаёт РИА «Новости».

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Ранее американский телеканал CNN сообщил, что Совет национальной безопасности рекомендовал президенту США Дональду Трампу выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля», как уже поступила Великобритания.

«Это есть нарушение всяческих международных прав. Это раскачивает всю систему международных отношений», — заявил Чепа.

При этом он подчеркнул, что западные СМИ и многие официальные лица нагнетают обстановку вокруг обвинений России в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля.

«Это всё продолжает не способствовать решению больших проблем, которые существуют в мире, которые осложняют как двусторонние, так и многосторонние отношения. И в условиях, когда это делается по абсолютно необоснованным, непроверенным фактам, голословно», — добавил парламентарий.

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