COINSEED- платформа основанная на новейшей технологии, как блокчейн, набирает популярность.

Если ты хочешь инвестировать в криптовалюту, но не знаешь с чего начать и как зарабатывать, то платформа именно для Вас.

Давно ли вы задумывались над тем, как бы заработать в интернете не прилагая к этому больших усилий? Лично я давно искал именно ту платформа, которая была способна оставить меня в восторге. Остановившись на этой платформе, мне стало интересно узнать более подробнее о ней и сейчас я готов поделиться с Вами основной информацией, которая была полезна для меня и будет полезна для Вас.

в 2016 году GOBankingRates провела опрос населения и сделала вывод, что 34% американцев не имеет никаких сбережений, а еще 35% имеют меньше чем 1000 долларов на своём личном Счете. Можно предположить что большая часть американцев имеют менее 1000 долларов в своих счетах. И уже в 2016 году, снова был проведен опрос от инвестиционного приложения Stash, информация была такова. 69% опрошенных предполагают, что инвестиции путают, а 41% считают, что им не хватает денег для инвестиций.

Основной целью и функцией является то, что кампания собирается помогать людям в инвестировании денег с помощью привязки к серверам своей личной банковской карты и осуществления по ней покупок.

Так же чтобы начать свое дело, кампания провела опрос и сделала вывод, что:

Огромное количество людей, на данный момент не имеют огромной экономии, чтобы рассмотреть такой вопрос, как инвестирование в криптовалюту.

Даже если у людей и есть монеты, который они готовы были бы вложить, они попросту не знают как это сделать, где и как начать получать с этого прибыль.

Огромнейшее количество людей, даже не предполагают как начать инвестирование в мир криптовалюты.

После опроса у Coinseed появились идеи как это исправить, и уведомить людей, что инвестирование это всего лишь пару нажатий кнопки мыши и это очень легко и просто. С этой целью и родилась идея вносить инвестиции с помощью покупок с кредитной карты.

Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:

Социальные сети проекта: