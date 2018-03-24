Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Более 30 человек – жители села Арани Хунзахского района Республики Дагестан были госпитализированы, по предварительным данным, после отравления сырой водой.

Об этом сообщает источник, ссылаясь на Залину Муртазалиеву, пресс-секретаря республиканского министерства здравоохранения.

По её словам, с симптомами острой кишечной инфекции в больницу попали 32 человека, в основном это дети.

Пациентам оказывается вся необходимая помощь, более того, на дополнительную закупку медикаментов было выделено около 600 тысяч рублей из Фонда обязательного медицинского страхования.

В данный момент вода в селе Арани отключена – эксперты исследуют пробы. Организован подвоз питьевой воды.