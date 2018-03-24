Донбасс: Штаб «АТО» сообщает о потерях

Один военный ВСУ погиб и еще один получил ранения в субботу, 24 марта в зоне «АТО».
По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с боеприпасами, сообщает пресс-центр штаба «АТО».
«Сегодня в одной из бригад, выполняющей задачи на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения», — сообщили в штабе.
Раненый военнослужащий доставлен в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь.
Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.