Донбасс: Штаб «АТО» сообщает о потерях

Один военный ВСУ погиб и еще один получил ранения в субботу, 24 марта в зоне «АТО».

По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с боеприпасами, сообщает пресс-центр штаба «АТО».

«Сегодня в одной из бригад, выполняющей задачи на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения», — сообщили в штабе.

Раненый военнослужащий доставлен в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.