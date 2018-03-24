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» » Донбасс: Штаб «АТО» сообщает о потерях

Донбасс: Штаб «АТО» сообщает о потерях


Добавлено: 24 мар 2018 в 23:30, Категория: Новости на сегодня / Донбасс
Донбасс: Штаб «АТО» сообщает о потерях

Один военный ВСУ погиб и еще один получил ранения в субботу, 24 марта в зоне «АТО».

По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с боеприпасами, сообщает пресс-центр штаба «АТО».

«Сегодня в одной из бригад, выполняющей задачи на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения», — сообщили в штабе.

Раненый военнослужащий доставлен в лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Продолжается выяснение обстоятельств инцидента.


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Добавлено: 24 мар 2018 в 23:30, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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