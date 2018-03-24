Дубль Лайюна помог сборной Мексики по футболу разгромить исландцев в контрольной игре

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Сборная Мексики по футболу одержала крупную победу над командой Исландии в товарищеском матче.

Встреча, состоявшаяся в пятницу в городе Санта-Кларе (США), завершилась со счетом 3:0 в пользу мексиканцев, в составе которых два гола забил Мигель Лайюн (64-я и 90-я минуты), на 37-й отличился Марко Фабиан.

В других матчах дня сборная Перу в Майами нанесла поражение хорватам - 2:0, команды Кюрасао и Боливии разошлись миром в Виллемстаде (1:1).

Участниками чемпионата мира в России являются команды Мексики, Исландии, Перу и Хорватии.