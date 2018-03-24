Эксперты назвали лучший способ борьбы с бессонницей

По словам ученых 15–20% людей имеют кратковременное расстройство сна, чаще всего — бессонницу.

Так, доктор Лус Бодойн из университета Саймона Фрейзера в Британской Колумбии предложил интересный способ, помогающий справиться с бессонницей. Он отметил: «Вы можете обмануть свой мозг, ввести его в состояние, когда мысли заменяются зрительными образами — состояние, в чем-то схожее с галлюцинацией. Но заметьте: без применения каких-либо наркотических средств!»

Ученый предлагает: «Выберите любую букву в алфавите. Назовите про себя любое слово, которое начинается с этой буквы. Желательно, чтобы оно не несло яркой эмоциональной окраски, например, на букву «к» выберите не слово «клоун», а слово «кирпич». Представьте себе этот кирпич, визуализируйте его. Несколько секунд не торопясь «рассматривайте» этот кирпич.

Думайте и о других словах, начинающихся с этой буквы, и последовательно визуализируйте их так же, как и первое слово. У вас нет задачи вспомнить как можно больше слов на эту букву, никуда не торопитесь!

Когда вам надоест визуализация, вы можете придумать короткий рассказ о любом из этих слов. И представить его в своем воображении, как будто смотрите кино.

Продолжайте свои эксперименты, пока не заснете. У некоторых на это уходит всего пара минут, другим понадобится минут 15–20».