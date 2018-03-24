Экстренное сообщение из армии ДНР, «междоусобные» потери в ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событий

ДНР, последние новости сегодня – 24 марта. В оперативном командовании ДНР выступили с экстренным сообщением. В частности, представитель силового ведомства Эдуард Басурин сообщил, что заявление Киева об обстреле ополчением подконтрольной ВСУ Авдеевки является провокацией с целью дальнейшего оправдания оневого налета на ДНР.

Со слов Басурина, украинская сторона активным образом распространяет сообщения о том, что якобы ополчение произвело минометный обстрел Авдеевки. При этом демонстрируются снимки «заведомо ложного содержания», отметил представитель Минобороны народной республики.

В ДНР считают, что это провокация и ее целью является подготовка оправдания ночного обстрела. Вооруженные силы народной республики соблюдают перемирие и не поддаются на провокации, отметил Басурин.

Украина – Донбасс, последние новости – 24 марта. На территории Донбасса произошло новое боестолкновение между ВСУ и группировкой «Правый сектор»* (организация запрещена законом РФ). Соответствующей информацией с журналистами поделился представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

По данным ДНР, инцидент случился в районе н.п. Пески в воскресенье. В ходе столкновения стороны задействовали крупнокалиберное вооружение и гранатометы. В результате «Правый сектор»* потерял двух бойцов убитыми и троих ранеными, потери ВСУ составили четыре человека ранеными. Что послужило причиной конфликта, Эдуард Басурин не уточнил.