Тереза Мэй совершила «фатальную ошибку», как политик, бездоказательно обвинив Россию в применении отравляющего вещества «Новичок». Последствия такого «прокола» грозят ей серьёзными проблемами.

Дипломат и историк Николай Платошкин обратил внимание, что Лондон назвал обнаруженное в крови Сергея Скрипаля вещество «Новичком» или сходным по свойствам отравляющим препаратом. По мнению эксперта, это говорит о том, что Британия подошла к осознанию фатальной ошибки Мэй в связи с обвинениями в адрес России, сообщает rueconomics.

Эксперт напомнил, что в 2004 году премьер-министр Испании Аснар пытался «свалить» террористические акты в Мадриде на басков, но в результате это стоило ему политической карьеры, так как виновными впоследствии были признаны боевики ИГИЛ* (запрещена в РФ).

Историк также отметил, что Лондон потратил 2 недели на то, чтобы убедить всех во введении новых экономических санкций в отношении России.

Платошкин обратил внимание на тот факт, что США фактически поддержали Россию, отказавшись поддерживать Великобританию экономическими мерами в отношении России по делу Скрипаля. Эксперт считает, что американцы не только отказались от антироссийской истерии, но и фактически поддержали Москву, впервые с 1945 года.