Гачинский: Загитова на ЧМ не справилась с давлением и напряжением

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости, Елена Дьячкова. Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова неудачно выступила на чемпионате мира в Милане, потому что не смогла справиться с давлением и напряжением, заявил РИА Новости призер чемпионата мира-2011 Артур Гачинский.

Загитова неудачно выступила в произвольной программе на чемпионате мира, допустив несколько падений, и заняла пятое место.

"Я думаю, что это нервы. Алина не справилась с давлением и напряжением, тем более после успешных Олимпийских игр. На чемпионате мира на нее смотрели уже как на олимпийскую чемпионку, которая всех обыграла. И Алине, наверное, хотелось подтвердить, доказать еще раз свое лидерство. На фоне всех этих моментов она, видимо, просто не справилась. Дело не в физической форме или других факторах, просто давление со всех сторон на нее было слишком сильным", - сказал Гачинский по телефону.

"Все мы по-разному реагируем на такие неудачи. Я буду только надеяться на то, что Алина воспримет ее как опыт – соревновательный и психологический, и эта неудача никак на нее не повлияет в дальнейшем, и у нее не будет никакого страха. Опыт неудачный - тоже опыт. Уверен, проблем у Алины в будущем не будет", - добавил эксперт.