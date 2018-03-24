Где и как протезировать зубы

Протезирование зубов приходится делать в том случае, если ваши собственные уже не могут выполнять функцию пережевывания пищи в полной мере.

Обратитесь к профессионалам, которые сделают хорошие протезы. Различные виды протезирования зубов выполняют специалисты клиники «Профи». К ним относятся:

Бюгельное протезирование

Зубные импланты.

Съемные зубные протезы.

Установка коронки на зуб.

Все эти виды протезирования отличаются по стоимости, по качеству, по удобству использования. Поподробнее остановимся на некоторых из них.

Особенности видов протезирования