Где и как протезировать зубы

Протезирование зубов приходится делать в том случае, если ваши собственные уже не могут выполнять функцию пережевывания пищи в полной мере.
Обратитесь к профессионалам, которые сделают хорошие протезы. Различные виды протезирования зубов выполняют специалисты клиники «Профи». К ним относятся:
- Бюгельное протезирование
- Зубные импланты.
- Съемные зубные протезы.
- Установка коронки на зуб.
Все эти виды протезирования отличаются по стоимости, по качеству, по удобству использования. Поподробнее остановимся на некоторых из них.
Особенности видов протезирования
- Бюгельные протезы имеют вид металлической дуги с посаженными на нее пластмассовыми зубами, а также с пластиковой частью – десной. Опорой чаще всего служит несколько своих зубов. Так, нагрузка при жевании распределяется равномерно и бюгельный протез не испытывает нагрузки. Их плюсы: комфорт, равномерное распределение нагрузки при жевании, прочность, простой уход и т.д. Снимают их только на ночное время суток. Стоимость от 33950 рублей.
- Коронки. Это частичная замена зубов, обеспечивает удобство при жевании. Стоимость зависит от материала коронки. От 4680 рублей.
- Имплантаты. Установка проходит в два этапа. Сначала устанавливается временный протез, затем ставится постоянная коронка на классическую основу. Есть еще такой вариант как условно-съемный протез. Имплантаты являются основой для основного протеза.
- Съемные протезы устанавливаются, если другие способы протезирования для пациента не подходят. Они нуждаются в ежедневной чистке. Раз в полугодие нужна профессиональная чистка. Протезы бывают акриловые, бюгельные, нейлоновые, пластинчатые. Нейлоновый протез самый незаметный. Он мягкий и удобный, но дорогой, устанавливается на короткий срок. Его невозможно корректировать.