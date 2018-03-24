Генштаб сообщил о создании ракетных группировок на всех важных направлениях

На пресс-конференции в Военной академии Генштаба первый заместитель министра обороны, глава генерального штаба российских Вооруженных сил генерал Валерий Герасимов сообщил, что на всех стратегических направлениях в России созданы «группировки носителей крылатых ракет большой дальности воздушного, морского, а также наземного базирования», передает РИА Новости.

Повышенное внимание высокоточному оружию, по словам генерала, уделяется с целью повысить его эффективность и «совершенствовать систему комплексного поражения противника» с учетом «опыта последних локальных войн и в особенности операции на территории Сирии».

Герасимов также уточнил, что созданные группировки вооружения «способны осуществлять сдерживание в стратегически важных районах».

Напомним, о новых видах российского оружия в своем предвыборном послании Федеральному собранию рассказал президент РФ Владимир Путин, впервые продемонстрировав видео запуска стратегической ракеты «Сармат» и крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой.