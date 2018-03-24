Гройсман: за 3-5 лет восстановим дороги Украины

Кабинет Министров выделяет большие средства на ремонт и строительство дорог, поэтому требует качества работ и привлечения местной власти к строительству через механизмы финансовой децентрализации. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает Правительственный портал.

«В 2016 году я взял под свою ответственность вопрос дорог. Объемы финансирования стали значительно больше. Мы за 3-5 лет восстановим дороги Украины. Уже сейчас мы повысили ответственность подрядчиков – создали мобильные группы проверки. Кто халтурил при строительстве, исправит ошибки за свой счет. Также вводим гарантии качества на 5-10 лет», – сказал он.

Ранее Владимир Гройсман анонсировал создание новой космической программы.

Фото: kievnews.net