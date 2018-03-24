Грудинин сбрил усы (ФОТО)

Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин выполнил данное видеоблогеру Юрию Дудю обещание сбрить усы.

«Добрый день! Вчера ЦИК огласила окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово — значит, надо его сдерживать», — написал Грудинин в Instagram.

Ранее Дудь придумал способ разрешить его спор с Грудининым из-за усов. Суть спора заключалась в том, что если кандидат не наберёт 15% голосов на выборах, он сбреет усы.

Согласно данным ЦИК, Грудинин набрал на выборах 11,77% голосов, став вторым.