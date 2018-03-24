Добавлено: 24 мар 2018 в 19:16 ,

Холостяк 8 сезон 3 серия Кто покинул шоу. Украина последний выпуск 23 марта. Финальная часть аутентического группового свидания и Церемония роз. После индивидуального общения с фитнес-тренером Натальей, Рожден пригласит на тет-а-тет писательницу Марину и настоящую леди Арину. Смогут ли девушки забыть о конкуренции и открыться Холостяку? Кто из них больше понравится Рождену, а кто провалит индивидуальное общение. После сегодняшних свиданий одна участница уже покинула шоу, а две – получили иммунитет. Кому же из девушек достанется роза от Рождена Ануси, а кто навсегда покинет проект.







ТЭГИ: Холостяк - 8 сезон, 3 выпуск - Кто покинул проект (23.03.2018) СТБ - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Холостяк - 8 сезон, 3 выпуск - Кто покинул проект (23.03.2018) СТБ новый выпуск, Холостяк - 8 сезон, 3 выпуск - Кто покинул проект (23.03.2018) СТБ без регистрации, Смотреть последний выпуск Холостяк - 8 сезон, 3 выпуск - Кто покинул проект (23.03.2018) СТБ, Холостяк - 8 сезон, 3 выпуск - Кто покинул проект (23.03.2018) СТБ онлайн, Холостяк - 8 сезон, 3 выпуск - Кто покинул проект (23.03.2018) СТБ в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Холостяк - 8 сезон, 3 выпуск - Кто покинул проект (23.03.2018) СТБ онлайн