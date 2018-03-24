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Инопланетный монстр с планеты Нибиру оказался на Земле


Добавлено: 24 мар 2018 в 16:23, Категория: Технологии
Инопланетный монстр с планеты Нибиру оказался на Земле

Новости науки сегодня, 24.03.2018: инопланетный монстр с планеты Нибиру оказался на Земле.

В горах Адыгеи российские археологи обнаружили пару черепов неизвестных науке существ и сундук с эмблемой «Аненербе».

Начав изучать происхождение загадочных артефактов, эксперты разошлись во мнении. Палеозоолог и член Омского отделения Русского географического общества (РГО) Алексей Бондарев считает, что это всего лишь два черепа кавказских горных козлов (туров).

Однако мифологи, взглянув на находки, утверждают что это – аннунаки Древних Шумеров, рогатые божества, имя которых в переводе означает, как «пришедшие с небес».

Американский писатель Захария Ситчин никогда не сомневался, что аннунаки являлись обитателями Нибиру – новой планеты Солнечной системы с вытянутой орбитой. По астрономическим подсчетам, возникает она в зоне видимости раз в 3,6 тысячи лет. Как пишет Ситчин, в этот период обитатели Нибиру спускаются на Землю и вступают в контакт с аборигенами.

Конечно, в науке мистики быть не должно, но на фоне таких рассуждений возникает много непонятного. Как говорится, дыма без огня не бывает, однако все перечисленные специалисты имеют заслуженный опыт в таких делах.


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Добавлено: 24 мар 2018 в 16:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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