Новости науки сегодня, 24.03.2018: инопланетный монстр с планеты Нибиру оказался на Земле.

В горах Адыгеи российские археологи обнаружили пару черепов неизвестных науке существ и сундук с эмблемой «Аненербе».

Начав изучать происхождение загадочных артефактов, эксперты разошлись во мнении. Палеозоолог и член Омского отделения Русского географического общества (РГО) Алексей Бондарев считает, что это всего лишь два черепа кавказских горных козлов (туров).

Однако мифологи, взглянув на находки, утверждают что это – аннунаки Древних Шумеров, рогатые божества, имя которых в переводе означает, как «пришедшие с небес».

Американский писатель Захария Ситчин никогда не сомневался, что аннунаки являлись обитателями Нибиру – новой планеты Солнечной системы с вытянутой орбитой. По астрономическим подсчетам, возникает она в зоне видимости раз в 3,6 тысячи лет. Как пишет Ситчин, в этот период обитатели Нибиру спускаются на Землю и вступают в контакт с аборигенами.

Конечно, в науке мистики быть не должно, но на фоне таких рассуждений возникает много непонятного. Как говорится, дыма без огня не бывает, однако все перечисленные специалисты имеют заслуженный опыт в таких делах.