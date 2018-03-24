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Из инстаграма Грудинина исчезло фото без усов


Добавлено: 24 мар 2018 в 15:24, Категория: Новости на сегодня
Из инстаграма Грудинина исчезло фото без усов

Снимок кандидата в президенты РФ от Коммунистической партии Павла Грудинина, сбрившего усы, меньше чем через час после размещения пропал из аккаунта grudinin_pn в Instagram, откуда его растиражировали СМИ, сочтя доказательством того, что политик выполнил условия спора с журналистом Юрием Дудем.

Судя по тому, что ссылка именно на этот аккаунт размещена на официальном сайте Грудинина, фотографию выложили с его ведома. Под снимком стояло пояснение: «Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово — значит, надо его сдерживать».

«Медуза» отмечает, что этот аккаунт не верифицирован самим инстаграмом как официальная страничка публичного лица.

При этом снимок безусого Грудинина по-прежнему можно увидеть в аккаунте grudinin2018.

Кандидат-коммунист поспорил с Дудем, когда давал ему интервью перед президентскими выборами. Они условились, что если за Грудинина проголосуют меньше 15% избирателей, политик сбреет усы, а если больше — то журналист побреется налысо.


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Добавлено: 24 мар 2018 в 15:24, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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