Карла Бруни эмоционально высказалась в поддержку своего мужа Николя Саркози во время расследования

Карла Бруни и Николя Саркози

Спокойную жизнь Карлы Бруни и Николя Саркози нарушил политический скандал – бывшего президента Франции подозревают в незаконном финансировании избирательной кампании и получении нескольких десятков миллионов долларов от Муаммара Каддафи. Саркози отрицает предъявленные обвинения, а Карла Бруни поддерживает его в соцсети.

Бывшая первая леди страны вступилась за мужа и посвятила ему эмоциональный пост в Instagram. Карла выразила поддержку Николя и уверенность в том, что он справится с этим испытанием.

Николя Саркози

Я горжусь тобой, моя любовь. Ты прав и силен. Горжусь твоим достоинством. Ты всегда стоишь прямо и выдерживаешь любые удары, – написала Карла.

Бруни и Саркози поженились в 2008 году, сыграв свадьбу в Елисейском дворце (в то время Саркози уже занимал пост президента Франции). В 2011 году у супругов родилась дочь Джулия.

Карла Бруни и Николя Саркози

Карла Бруни