Кайли Дженнер опубликовала в соцсети первое селфи с дочерью Сторми

Кайли Дженнер с дочерью Сторми

Кайли Дженнер не прячет свою дочь Сторми, которой еще не исполнилось и двух месяцев, от посторонних глаз. Наоборот, спешит показать ее миру, поэтому уже опубликовала первые селфи с малышкой. В минувшую пятницу 20-летняя звезда телешоу "Семейство Кардашьян" (Keeping Up with the Kardashians) поделилась с фолловерами в Instagram несколькими похожими черно-белыми снимками.

Кайли и ее дочь сфотографировались в кровати. На фото малышка смотрит в кадр, поэтому ее лицо хорошо видно. Черные волосы и темные глаза придают ей сходство с мамой.

В числе первых эти кадры прокомментировала Ким Кардашьян:

OMGGGG, – написала она.

Поклонники Дженнер не пожалели ласковых слов для мамы и ребенка, а кое-кто из фолловеров звезды не упустил из виду кольцо на безымянном пальце Кайли.

Ты носишь кольцо! Поздравляю, – написал в комментариях один из подписчиков страницы.

Правда, Кайли и 25-летний рэпер Трэвис Скотт, от которого она родила Сторми, не спешат со свадьбой. Инсайдеры рассказали журналистам, что молодые родители живут отдельно друг от друга, но считают, что вместе растят дочь.