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Китай обвинил США в нарушении суверенитета


Добавлено: 24 мар 2018 в 08:35, Категория: Новости на сегодня
Китай обвинил США в нарушении суверенитета

Китай в связи с заходом эсминца ВМС США USS Mustin в акваторию близ спорных островов в Южно-Китайском море решительно призывает США прекратить провокационные действия, нарушающие суверенитет и несущие угрозу безопасности КНР, заявила в субботу официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«Китайская сторона решительно призывает США немедленно прекратить провокационные операции, которые нарушают суверенитет Китая и несут угрозу нашей безопасности», — говорится в заявлении дипломата в официальном аккаунте МИД КНР в WeChat.

По словам дипломата, Китай также призывает США уважать усилия региональных государств по поддержания мира и стабильности в Южно-Китайском море.

«Китай продолжит принимать необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности, а также для защиты мира и стабильности в Южно-Китайском море», — добавила Хуа Чуньин.

«В настоящее время ситуация в Южно-Китайском море продолжает улучшаться, это происходит благодаря усилиям Китая и стран АСЕАН. В таких условиях США, которые намеренно создают проблемы и напряженность в Южно-Китайском море, подрывают мир и стабильность в этом районе, это идет вразрез с желаниями стран региона, которые надеются на стабильность, сотрудничество и развитие», — подчеркнула дипломат.

Агентство Рейтер со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что USS Mustin прошел в 12 морских милях от рифа Мисчиф (Мэйцзи) в архипелаге Спратли (Наньша), чтобы продемонстрировать «свободу судоходства».

Минобороны КНР позже подтвердило, что американский эсминец 23 марта «самовольно» вошел в акваторию вблизи китайских островов в Южно-Китайском море. Военные корабли ВМС Китая 570 и 514 предупредили эсминец о необходимости покинуть акваторию.

Ранее министерство обороны КНР также обвинило США в нарушении своего суверенитета и подрыве безопасности, заявив, что эти действия США стали «серьезной политической и военной провокацией», которая нарушает основополагающие принципы международных отношений и несет угрозу миру и стабильность в регионе.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. За последние два года произошел целый ряд подобных инцидентов с американскими эсминцами. США регулярно направляют их для патрулирования в акваторию Южно-Китайского моря вблизи спорных островов, которые Китай считает своими.

Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявил, что США и впредь будут плавать везде, где разрешает международное законодательство, чем дали понять, что не признают суверенитет Китая над островами — в противном случае речь шла бы о заходе кораблей США в территориальные воды КНР без разрешения.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай назвал решение арбитража недействительным.


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Добавлено: 24 мар 2018 в 08:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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