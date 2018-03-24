Коляда: нужно повышать уровень мужского фигурного катания в России

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата мира российский фигурист Михаил Коляда заявил, что нужно повышать уровень мужского фигурного катания в России.

Коляда в субботу завоевал бронзу на чемпионате мира в Милане.

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"В последний раз медаль в мужском катании для России выигрывал Артур Гачинский в 2011 году. Нам нужно повышать уровень мужского катания в России. Я думаю, что эта медаль станет для меня и других парней положительным опытом", - цитирует Коляду пресс-служба Международного союза конькобежцев.