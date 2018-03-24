Константина Райкина внесли в базу данных «Миротворца»

Руководитель московского театра «Сатирикон», российский актер театра и кино Константин Райкин внесен в «черный список» украинского сайта «Миротворец», публикующего данные о тех, кого администрация ресурса считает представляющим угрозу национальной безопасности Украины.

Фамилия Райкина появилась на сайте после того, как он посетил Крым, принял «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и «попытках легализации аннексии» полуострова, цитирует пояснения «Миротворца» газета «Известия».

Недавно в базу данных того же сайта был внесен российский артист и продюсер Семен Слепаков. Его включили в список «врагов Украины» за выступление на открытии ресторана в Симферополе 7 марта.

Кроме того, в марте «Миротворец» опубликовал данные кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, а в феврале — актера Юрия Стоянова.