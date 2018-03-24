Константина Райкина внесли в базу данных «Миротворца»

Показать меню
Актуально
AXenS как способ трансформирования мировой торговли и токенизации кредитов - 17:37 AXenS как способ трансформирования мировой торговли и токенизации кредитов Савченко после задержания сделала заявление - 17:49 Савченко после задержания сделала заявление Ольга Рапунцель наслаждается каждым моментом жизни - 18:00 Ольга Рапунцель наслаждается каждым моментом жизни Президент "Авангарда" Сушинский: не говорил с тренером Быковым о работе в клубе - 18:10 Президент «Это оскорбляет»: Памфилова раскритиковала Reuters за статью о нечестных выборах - 18:16 «Это оскорбляет»: Памфилова раскритиковала Reuters за статью о нечестных выборах Принц Гарри соберет на свадьбе с Меган Маркл почти всех своих бывших девушек - 18:24 Принц Гарри соберет на свадьбе с Меган Маркл почти всех своих бывших девушек «Совершенно отвратительное», – Песков прокомментировал заявление главы - 18:27 «Совершенно отвратительное», – Песков прокомментировал заявление главы британского МИД Джонсона Сейм Латвии узаконил перевод школ на государственный язык - 18:30 Сейм Латвии узаконил перевод школ на государственный язык В деле об отравлении Скрипаля появился «вторично зараженный» - 18:30 В деле об отравлении Скрипаля появился «вторично зараженный» Литва допустила высылку российских дипломатов - 18:31 Литва допустила высылку российских дипломатов ФАС завела на Шереметьево дело о дискриминации таксистов - 18:31 ФАС завела на Шереметьево дело о дискриминации таксистов СБУ объявила о задержании «шпионов» российского Генштаба - 18:31 СБУ объявила о задержании «шпионов» российского Генштаба Силуанов предложил способ избежать повышения налогов - 18:31 Силуанов предложил способ избежать повышения налогов В Волгограде в Музее истории связи регионального отделения ДОСААФ России - 18:44 В Волгограде в Музее истории связи регионального отделения ДОСААФ России состоялся уникальный телемарафон Требования к мусорным полигонам ужесточат в Подмосковье - 18:56 Требования к мусорным полигонам ужесточат в Подмосковье Литва рассматривает вопрос высылки российских дипломатов - 18:57 Литва рассматривает вопрос высылки российских дипломатов
» » Константина Райкина внесли в базу данных «Миротворца»

Константина Райкина внесли в базу данных «Миротворца»


Добавлено: 24 мар 2018 в 17:02, Категория: Новости на сегодня
Константина Райкина внесли в базу данных «Миротворца»

Руководитель московского театра «Сатирикон», российский актер театра и кино Константин Райкин внесен в «черный список» украинского сайта «Миротворец», публикующего данные о тех, кого администрация ресурса считает представляющим угрозу национальной безопасности Украины.

Фамилия Райкина появилась на сайте после того, как он посетил Крым, принял «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины» и «попытках легализации аннексии» полуострова, цитирует пояснения «Миротворца» газета «Известия».

Недавно в базу данных того же сайта был внесен российский артист и продюсер Семен Слепаков. Его включили в список «врагов Украины» за выступление на открытии ресторана в Симферополе 7 марта.

Кроме того, в марте «Миротворец» опубликовал данные кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, а в феврале — актера Юрия Стоянова.


Материалы по теме:

Собчак попала в базу данных украинского «Миротворца»
Актер Юрий Стоянов попал в базу «Миротворца»?
Популярный российский актер пополнил базу «Миротворца»
Евгения Стеблова внесли в базу «Миротворца»
Добавлено: 24 мар 2018 в 17:02, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Ибрагимович объявил о переходе в клуб MLS

Ибрагимович объявил о переходе в клуб MLS "Лос-Анджелес Гэлакси"

Губернатор Подмосковья подтвердил отставку главы Волоколамского района

Губернатор Подмосковья подтвердил отставку главы Волоколамского района

Срок завоза мусора на полигон «Ядрово» продлен

Срок завоза мусора на полигон «Ядрово» продлен

Полиция застрелила террориста из французского супермаркета

Полиция застрелила террориста из французского супермаркета

Новости России
еще новости
Орлов: Рынок Telegram почти исчерпан

Орлов: Рынок Telegram почти исчерпан

Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг информацию о том, что политик избавился от усов

Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг информацию о том, что политик избавился от усов

Глава Волоколамского района призвал решить проблему «Ядрово» мирным путем

Глава Волоколамского района призвал решить проблему «Ядрово» мирным путем

Степень опьянения водителей будут определять по анализу крови

Степень опьянения водителей будут определять по анализу крови

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Саша Черно не считает Лену Хромину своей подругой

Саша Черно не считает Лену Хромину своей подругой

Лиза Шароха отдыхает с сыном в Израиле

Лиза Шароха отдыхает с сыном в Израиле

Закулисье. «Ночь в театре» Армена Джигархяняна

Закулисье. «Ночь в театре» Армена Джигархяняна

Богдана Николенко прислушивается а советам подписчиков

Богдана Николенко прислушивается а советам подписчиков

Новости политики
еще новости
Российская сторона впервые допустила адвокатов к украинскому политзаключенного

Российская сторона впервые допустила адвокатов к украинскому политзаключенного

Фатальная ошибка: Тереза Мэй дорого заплатит за нападки на Россию, считает эксперт

Фатальная ошибка: Тереза Мэй дорого заплатит за нападки на Россию, считает эксперт

Помощь США для Украины увеличивается, — Чалый

Помощь США для Украины увеличивается, — Чалый

Дело Саакашвили: суд отказался допрашивать Порошенко

Дело Саакашвили: суд отказался допрашивать Порошенко

Новости экономики
еще новости
Сеткоин - неоспоримый престиж и заслуженные награды в поднебесной.

Сеткоин - неоспоримый престиж и заслуженные награды в поднебесной.

COINSEED- платформа основанная на новейшей технологии, как блокчейн, набирает популярность.

COINSEED- платформа основанная на новейшей технологии, как блокчейн, набирает популярность.

TradePlayz зарабатывай играючи!

TradePlayz зарабатывай играючи!

Команда SmartGenie.io воплотила свою идею и уже помогает миллионам получать прибыль.

Команда SmartGenie.io воплотила свою идею и уже помогает миллионам получать прибыль.

Новости общества
еще новости
Начальник Генштаба РФ Герасимов обнародовал свою настоящую доктрину

Начальник Генштаба РФ Герасимов обнародовал свою настоящую доктрину

Более 700 мирных жителей покинули Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин в субботу утром

Более 700 мирных жителей покинули Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин в субботу утром

Владимир Жириновский сообщил причину, по которой простится с политикой

Владимир Жириновский сообщил причину, по которой простится с политикой

Экстренное сообщение из армии ДНР, «междоусобные» потери в ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событий

Экстренное сообщение из армии ДНР, «междоусобные» потери в ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событий

Происшествия
еще новости
Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Во Франции вооруженный ИГИЛовец* захватил супермаркет - есть жертвы

Во Франции вооруженный ИГИЛовец* захватил супермаркет - есть жертвы

В Волоколамске медики не нашли следов сероводорода в крови детей

В Волоколамске медики не нашли следов сероводорода в крови детей

Школьники до полусмерти избили семиклассника-инвалида во Владимирской области

Школьники до полусмерти избили семиклассника-инвалида во Владимирской области

Новости Украины
еще новости
Ученые назвали продукты, способствующие похудению

Ученые назвали продукты, способствующие похудению

Ученые рассказали о жутких последствиях изменения климата

Ученые рассказали о жутких последствиях изменения климата

Красотка -сестра модели Кейт Мосс выложила в сеть голые фото

Красотка -сестра модели Кейт Мосс выложила в сеть голые фото

Эксперты назвали лучший способ борьбы с бессонницей

Эксперты назвали лучший способ борьбы с бессонницей

Мировые новости
еще новости
Антропологи узнали, какими были предки индейцев

Антропологи узнали, какими были предки индейцев

Определены главные способы уберечься от рака

Определены главные способы уберечься от рака

Масштабный блэкаут в Одессе: стали известны подробности

Масштабный блэкаут в Одессе: стали известны подробности

Официальная цифра: стали известны потери Украины за время проведения АТО на Донбассе

Официальная цифра: стали известны потери Украины за время проведения АТО на Донбассе




Лента новостей
Орлов: Рынок Telegram почти исчерпан - 15:28 Орлов: Рынок Telegram почти исчерпанИз инстаграма Грудинина исчезло фото без усов - 15:24 Из инстаграма Грудинина исчезло фото без усовСМИ сообщили о взрыве бытового газа в московском жилом доме - 15:23 СМИ сообщили о взрыве бытового газа в московском жилом домеПрезидент Абхазии поздравил Путина с победой на выборах - 15:23 Президент Абхазии поздравил Путина с победой на выборахПресс-секретарь КПРФ опроверг новость о сбритых усах Грудинина - 15:23 Пресс-секретарь КПРФ опроверг новость о сбритых усах ГрудининаПосол РФ в Италии посоветовал Лондону расследовать отравление Наполеона - 15:22 Посол РФ в Италии посоветовал Лондону расследовать отравление НаполеонаСаша Черно не считает Лену Хромину своей подругой - 15:03 Саша Черно не считает Лену Хромину своей подругойВ пресс-службе КПРФ опровергли данные о том, что Грудинин сбрил усы - 14:58 В пресс-службе КПРФ опровергли данные о том, что Грудинин сбрил усыУченые рассказали о жутких последствиях изменения климата - 14:44 Ученые рассказали о жутких последствиях изменения климатаПресс-секретарь штаба Грудинина опроверг информацию о том, что политик избавился от усов - 14:28 Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг информацию о том, что политик избавился от усовТретья мировая война начнется после этого события: пугающее пророчество внучки Сталина появилось в - 14:15 Третья мировая война начнется после этого события: пугающее пророчество внучки Сталина появилось в СетиБолее 700 мирных жителей покинули Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин в субботу - 14:02 Более 700 мирных жителей покинули Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин в субботу утромПесков прокомментировал арест Савченко - 13:58 Песков прокомментировал арест СавченкоЛоу: ошибка не позволила Сироткину быть выше в квалификации этапа "Ф-1" - 13:51 Лоу: ошибка не позволила Сироткину быть выше в квалификации этапа
Последние новости
Сеткоин - неоспоримый престиж и заслуженные награды в поднебесной. - 17:33 Сеткоин - неоспоримый престиж и заслуженные награды в поднебесной. Ватерполистки сборной России проиграли команде Греции в финале Кубка Европы - 17:28 Ватерполистки сборной России проиграли команде Греции в финале Кубка Европы Начальник Генштаба РФ Герасимов обнародовал свою настоящую доктрину - 17:24 Начальник Генштаба РФ Герасимов обнародовал свою настоящую доктрину Эрдоган назвал Запад агрессором и захватчиком - 17:07 Эрдоган назвал Запад агрессором и захватчиком Фигурист Коляда принес России первую бронзу ЧМ за семь лет - 17:03 Фигурист Коляда принес России первую бронзу ЧМ за семь лет ЦБ РФ подсчитал не принимающие новые купюры банкоматы - 17:03 ЦБ РФ подсчитал не принимающие новые купюры банкоматы Константина Райкина внесли в базу данных «Миротворца» - 17:02 Константина Райкина внесли в базу данных «Миротворца» Максим Шевченко выложил видео с бреющимся Грудининым - 17:02 Максим Шевченко выложил видео с бреющимся Грудининым Порошенко: 30 серебренников переправлялись по каналу между Днепром и Москва-рекой - 16:49 Порошенко: 30 серебренников переправлялись по каналу между Днепром и Москва-рекой Ученые назвали продукты, способствующие похудению - 16:28 Ученые назвали продукты, способствующие похудению COINSEED- платформа основанная на новейшей технологии, как блокчейн, набирает популярность. - 16:26 COINSEED- платформа основанная на новейшей технологии, как блокчейн, набирает популярность. Инопланетный монстр с планеты Нибиру оказался на Земле - 16:23 Инопланетный монстр с планеты Нибиру оказался на Земле Гройсман: за 3-5 лет восстановим дороги Украины - 15:51 Гройсман: за 3-5 лет восстановим дороги Украины
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"