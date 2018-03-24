Красотка -сестра модели Кейт Мосс выложила в сеть голые фото

20-летняя модель Лотти Мосс, являющаяся младшей сестрой знаменитой фотомодели Кейт Мосс, порадовала своих поклонников голым фото.

Так, на одном из фото, опубликованных в Instagram, девушка принимает ванну, прикрывая грудь книжкой.

На втором снимке соски Лотти «прикрыты» звездочками.

Известно, что Мосс-младшая любит скандальные фото и истории и сама с удовольствием показывает их прессе. Девушка работала с Calvin Klein, Rag & Bone и Sonia Rykiel, позировала для Teen Vogue, Dazed, Love Magazine и даже получила обложку французского Vogue, но ей приходится тяжело в тени старшей сестры.

Фото: