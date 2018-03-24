Лиза Шароха отдыхает с сыном в Израиле

Показать меню
Актуально
Мария Кохно не боится влюбляться и любить - 14:56 Мария Кохно не боится влюбляться и любить Напряженная обстановка: под зданием Верховной Рады проходят сразу два митинга - 14:58 Напряженная обстановка: под зданием Верховной Рады проходят сразу два митинга Союзники по НАТО предложили Британии помощь в расследовании дела Скрипаля - 15:16 Союзники по НАТО предложили Британии помощь в расследовании дела Скрипаля Верховная Рада подвела Надежду Савченко под арест - 15:22 Верховная Рада подвела Надежду Савченко под арест МВД отвергло идею продления водительских прав «автоматом» - 15:22 МВД отвергло идею продления водительских прав «автоматом» Матвиенко предложила заменить систему ОМС добровольными взносами - 15:23 Матвиенко предложила заменить систему ОМС добровольными взносами ЦИК не выявил существенных нарушений на выборах-2018 - 15:23 ЦИК не выявил существенных нарушений на выборах-2018 Надежду Савченко задержали за попытку госпереворота - 15:23 Надежду Савченко задержали за попытку госпереворота «Лаборатория Касперского» вычислила виртуального шпиона ЦРУ и АНБ - 15:24 «Лаборатория Касперского» вычислила виртуального шпиона ЦРУ и АНБ МОЛНИЯ: Савченко задержали в Киеве (+ВИДЕО) - 15:28 МОЛНИЯ: Савченко задержали в Киеве (+ВИДЕО) В ракетном соединении ВВО проведены электронные стрельбы ОТРК «Искандер-М» с - 15:30 В ракетном соединении ВВО проведены электронные стрельбы ОТРК «Искандер-М» с использованием данных войсковых разведчиков Посол РФ в Лондоне обвинил власти Британии в нарушении Венской конвенции - 15:44 Посол РФ в Лондоне обвинил власти Британии в нарушении Венской конвенции Работа над ошибками: КПРФ назначила виновного в провале Грудинина - 15:50 Работа над ошибками: КПРФ назначила виновного в провале Грудинина Под видом самоубийств Украина методично уничтожает участников атаки на «Боинг» - 16:07 Под видом самоубийств Украина методично уничтожает участников атаки на «Боинг» Усэйн Болт проведет открытую тренировку с футболистами дортмундской "Боруссии" - 16:23 Усэйн Болт проведет открытую тренировку с футболистами дортмундской Трамп удивил Белый дом анонсом скорой встречи с Путиным - 16:36 Трамп удивил Белый дом анонсом скорой встречи с Путиным Минобрнауки предложило поднять зарплату учителям в 1,5 раза - 16:36 Минобрнауки предложило поднять зарплату учителям в 1,5 раза
» » Лиза Шароха отдыхает с сыном в Израиле

Лиза Шароха отдыхает с сыном в Израиле


Добавлено: 24 мар 2018 в 13:40, Категория: Шоу-бизнес
Лиза Шароха отдыхает с сыном в Израиле
Как и обещала, пост о перелете с моим малышом. Вылетали мы из Днепра, чтобы меньше было пересадок. Хотя раньше вылетали из Киева, так как по времени удобно. Вылетали ночью, самолёт нам задержали, из-за погоды. Малыш немного капризничал, потом уснул. В самолете проснулся. Взлетели, потом укачала поспал 1 часик, остальное время развлекали, как могли. Когда закладывало ушки, давали воду и соску, хотя он соску не брал до этого. В Израиле Матвею нравится, тут тепло и море он любит. С первого месяца сыночек не любит одеваться, поэтому тут, где солнце и можно одеть только памперс и Бодик, для Матвея рай. Как я могла раньше жить без тебя? 2 года назад, когда я спонтанно сделала татуировку льва, я не думала, что рожу львёнка.

Материалы по теме:

Ксения Бородина знает, как воспитывать своих детей
Лиза Шароха назвала главные черты своего характера
Самолеты ПВО 14 раз за неделю вылетали на перехват иностранных разведчиков
В США истребители два раза вылетали на перехват самолетов ВВС России
Добавлено: 24 мар 2018 в 13:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
В супермаркете во Франции захватили заложников

В супермаркете во Франции захватили заложников

Савченко объявила в суде голодовку

Савченко объявила в суде голодовку

В МИД РФ выразили сожаление из-за заявления ЕС по делу Скрипаля

В МИД РФ выразили сожаление из-за заявления ЕС по делу Скрипаля

СМИ сообщили о скорой отставке главы Волоколамского района

СМИ сообщили о скорой отставке главы Волоколамского района

Новости России
еще новости
Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг информацию о том, что политик избавился от усов

Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг информацию о том, что политик избавился от усов

Глава Волоколамского района призвал решить проблему «Ядрово» мирным путем

Глава Волоколамского района призвал решить проблему «Ядрово» мирным путем

Степень опьянения водителей будут определять по анализу крови

Степень опьянения водителей будут определять по анализу крови

Сотни екатеринбуржцев пришли посмотреть на подрыв телебашни

Сотни екатеринбуржцев пришли посмотреть на подрыв телебашни

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Лиза Шароха отдыхает с сыном в Израиле

Лиза Шароха отдыхает с сыном в Израиле

Закулисье. «Ночь в театре» Армена Джигархяняна

Закулисье. «Ночь в театре» Армена Джигархяняна

Богдана Николенко прислушивается а советам подписчиков

Богдана Николенко прислушивается а советам подписчиков

Мелания Трамп вручила награды женщинам за смелость, а в ответ получила осуждающие комментарии

Мелания Трамп вручила награды женщинам за смелость, а в ответ получила осуждающие комментарии

Новости политики
еще новости
Российская сторона впервые допустила адвокатов к украинскому политзаключенного

Российская сторона впервые допустила адвокатов к украинскому политзаключенного

Фатальная ошибка: Тереза Мэй дорого заплатит за нападки на Россию, считает эксперт

Фатальная ошибка: Тереза Мэй дорого заплатит за нападки на Россию, считает эксперт

Помощь США для Украины увеличивается, — Чалый

Помощь США для Украины увеличивается, — Чалый

Дело Саакашвили: суд отказался допрашивать Порошенко

Дело Саакашвили: суд отказался допрашивать Порошенко

Новости экономики
еще новости
TradePlayz зарабатывай играючи!

TradePlayz зарабатывай играючи!

Команда SmartGenie.io воплотила свою идею и уже помогает миллионам получать прибыль.

Команда SmartGenie.io воплотила свою идею и уже помогает миллионам получать прибыль.

Realty Crypto Investment – интересная платформа использующая все новые технологии

Realty Crypto Investment – интересная платформа использующая все новые технологии

Повышение подоходного налога прокомментировали в Минфине

Повышение подоходного налога прокомментировали в Минфине

Новости общества
еще новости
Более 700 мирных жителей покинули Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин в субботу утром

Более 700 мирных жителей покинули Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин в субботу утром

Владимир Жириновский сообщил причину, по которой простится с политикой

Владимир Жириновский сообщил причину, по которой простится с политикой

Экстренное сообщение из армии ДНР, «междоусобные» потери в ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событий

Экстренное сообщение из армии ДНР, «междоусобные» потери в ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событий

Дети военнослужащих 201 военной базы поздравили с праздником «Навруз» постояльцев дома престарелых

Дети военнослужащих 201 военной базы поздравили с праздником «Навруз» постояльцев дома престарелых

Происшествия
еще новости
Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Дагестан: более 30 жителей села госпитализированы из-за отравления водой

Во Франции вооруженный ИГИЛовец* захватил супермаркет - есть жертвы

Во Франции вооруженный ИГИЛовец* захватил супермаркет - есть жертвы

В Волоколамске медики не нашли следов сероводорода в крови детей

В Волоколамске медики не нашли следов сероводорода в крови детей

Школьники до полусмерти избили семиклассника-инвалида во Владимирской области

Школьники до полусмерти избили семиклассника-инвалида во Владимирской области

Новости Украины
еще новости
Ученые рассказали о жутких последствиях изменения климата

Ученые рассказали о жутких последствиях изменения климата

Красотка -сестра модели Кейт Мосс выложила в сеть голые фото

Красотка -сестра модели Кейт Мосс выложила в сеть голые фото

Эксперты назвали лучший способ борьбы с бессонницей

Эксперты назвали лучший способ борьбы с бессонницей

В Харькове произошло масштабное ДТП

В Харькове произошло масштабное ДТП

Мировые новости
еще новости
Антропологи узнали, какими были предки индейцев

Антропологи узнали, какими были предки индейцев

Определены главные способы уберечься от рака

Определены главные способы уберечься от рака

Масштабный блэкаут в Одессе: стали известны подробности

Масштабный блэкаут в Одессе: стали известны подробности

Официальная цифра: стали известны потери Украины за время проведения АТО на Донбассе

Официальная цифра: стали известны потери Украины за время проведения АТО на Донбассе




Лента новостей
Владимир Жириновский сообщил причину, по которой простится с политикой - 13:20 Владимир Жириновский сообщил причину, по которой простится с политикойФутболисты "Енисея" проиграли клубу "Ротор-Волгоград" в матче ФНЛ - 13:14 Футболисты Красотка -сестра модели Кейт Мосс выложила в сеть голые фото - 13:02 Красотка -сестра модели Кейт Мосс выложила в сеть голые фотоПесков опроверг рассказ друга Скрипаля о его письме Путину - 11:42 Песков опроверг рассказ друга Скрипаля о его письме ПутинуВо Франции умер обменявший себя на заложника полицейский - 11:41 Во Франции умер обменявший себя на заложника полицейскийЯпонии предложили «зеленый коридор» на российский рынок лекарств и медтехники - 11:41 Японии предложили «зеленый коридор» на российский рынок лекарств и медтехникиЗакулисье. «Ночь в театре» Армена Джигархяняна - 11:30 Закулисье. «Ночь в театре» Армена ДжигархянянаЭксперты назвали лучший способ борьбы с бессонницей - 11:27 Эксперты назвали лучший способ борьбы с бессонницейСенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАР - 11:14 Сенатор объяснил, зачем Россия идет в ЦАРГачинский: Загитова на ЧМ не справилась с давлением и напряжением - 11:02 Гачинский: Загитова на ЧМ не справилась с давлением и напряжениемЭкстренное сообщение из армии ДНР, «междоусобные» потери в ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событий - 10:55 Экстренное сообщение из армии ДНР, «междоусобные» потери в ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событийВ Кремле прокомментировали слухи о «покаянном письме Скрипаля» Путину - 10:51 В Кремле прокомментировали слухи о «покаянном письме Скрипаля» ПутинуБогдана Николенко прислушивается а советам подписчиков - 10:30 Богдана Николенко прислушивается а советам подписчиковДети военнослужащих 201 военной базы поздравили с праздником «Навруз» постояльцев дома престарелых - 10:28 Дети военнослужащих 201 военной базы поздравили с праздником «Навруз» постояльцев дома престарелых
Последние новости
Ученые рассказали о жутких последствиях изменения климата - 14:44 Ученые рассказали о жутких последствиях изменения климата Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг информацию о том, что политик избавился от усов - 14:28 Пресс-секретарь штаба Грудинина опроверг информацию о том, что политик избавился от усов Третья мировая война начнется после этого события: пугающее пророчество внучки Сталина появилось в - 14:15 Третья мировая война начнется после этого события: пугающее пророчество внучки Сталина появилось в Сети Более 700 мирных жителей покинули Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин в субботу - 14:02 Более 700 мирных жителей покинули Восточную Гуту через пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин в субботу утром Песков прокомментировал арест Савченко - 13:58 Песков прокомментировал арест Савченко Лоу: ошибка не позволила Сироткину быть выше в квалификации этапа "Ф-1" - 13:51 Лоу: ошибка не позволила Сироткину быть выше в квалификации этапа Генштаб сообщил о создании ракетных группировок на всех важных направлениях - 13:44 Генштаб сообщил о создании ракетных группировок на всех важных направлениях Лиза Шароха отдыхает с сыном в Израиле - 13:40 Лиза Шароха отдыхает с сыном в Израиле Глава Волоколамского района призвал решить проблему «Ядрово» мирным путем - 13:37 Глава Волоколамского района призвал решить проблему «Ядрово» мирным путем Грудинин сбрил усы (ФОТО) - 13:28 Грудинин сбрил усы (ФОТО) В Кремле назвали «полной чушью» версию о вербовке Савченко в РФ - 13:24 В Кремле назвали «полной чушью» версию о вербовке Савченко в РФ Viber объяснил интерес ФСБ к переписке в Telegram - 13:23 Viber объяснил интерес ФСБ к переписке в Telegram Татьяна Тарасова посоветовала фигуристке Загитовой меньше есть - 13:23 Татьяна Тарасова посоветовала фигуристке Загитовой меньше есть
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"