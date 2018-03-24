Лиза Шароха отдыхает с сыном в Израиле

Как и обещала, пост о перелете с моим малышом. Вылетали мы из Днепра, чтобы меньше было пересадок. Хотя раньше вылетали из Киева, так как по времени удобно. Вылетали ночью, самолёт нам задержали, из-за погоды. Малыш немного капризничал, потом уснул. В самолете проснулся. Взлетели, потом укачала поспал 1 часик, остальное время развлекали, как могли. Когда закладывало ушки, давали воду и соску, хотя он соску не брал до этого. В Израиле Матвею нравится, тут тепло и море он любит. С первого месяца сыночек не любит одеваться, поэтому тут, где солнце и можно одеть только памперс и Бодик, для Матвея рай. Как я могла раньше жить без тебя? 2 года назад, когда я спонтанно сделала татуировку льва, я не думала, что рожу львёнка.