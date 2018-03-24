Лоу: ошибка не позволила Сироткину быть выше в квалификации этапа "Ф-1"

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российский пилот команды "Формулы-1" "Уильямс" Сергей Сироткин не сумел пробиться во второй сегмент квалификации на Гран-при Австралии из-за ошибки, заявил технический директор "конюшни" Пэдди Лоу.

Сироткин занял 19-е место в квалификации, его партнер по команде канадец Лэнс Стролл - 14-е.

"Нас разочаровали результаты квалификации, пилоты могли добиться большего. Первые попытки Лэнса и Сергея в первом сегменте получились неплохими. Во второй попытке Сергей пытался улучшить время, но допустил ошибку во втором секторе, которая поставила крест на надеждах пройти во второй сегмент. Лэнс ошибся на третьем повороте во второй попытке второго сегмента. Мы могли рассчитывать на более высокие позиции на стартовой решетке", - сказал Лоу, которого цитирует официальный сайт "Уильямса".

"Несмотря на это, у нас два молодых пилота, один из которых новичок, а второму всего 19 лет, оба действительно прогрессируют. Сейчас машине не хватает скорости. Мы не сумели показать время, которое позволило бы попасть в третий сегмент, что является нашей целью, поэтому в ближайшие недели и месяцы предстоит много работы над болидом. Ожидается, что завтра трасса будет сухой. Одной из главных нашей целей будет финиш обоих пилотов, что может стать кратчайшим путем к очковой зоне", - добавил он.