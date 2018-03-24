Медики объяснили, почему нужно ежедневно выпивать чашку кофе

Медики выяснили, что в чашке кофе, выпитого с утра, есть масса пользы, так как она может полностью изменить ваш день и сделать его более качественным во всех сферах жизнедеятельности.
Отмечается, что натуральный свежезаваренный кофе обладает целым перечнем целебных свойств, но лишь тогда, когда он употребляется в умеренном количестве.
Чашечка кофе в день способна:
— укрепить сосуды и сердечную мышцу;
— снизить риск сахарного диабета;
— повысить концентрацию внимания;
— снизить уровень холестерина в крови;
— улучшить работу печени;
— настроиться на позитив;
— зарядиться энергией на несколько часов уж точно.