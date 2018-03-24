Мелания Трамп вручила награды женщинам за смелость, а в ответ получила осуждающие комментарии

Мелания Трамп с лауреатами премии

В конце недели Мелания Трамп приветствовала лауреатов международной премии Women of Courage Awards в Государственном департаменте США. Первая леди страны вручила награды десяти женщинам, чья деятельность требует смелости и мужества.

Смелые женщины, которых мы чествуем сегодня, являются настоящими героинями. Мужество – качество, которое необходимо в мире. Оно отличает героев от всех остальных. Смелость проявляется, когда ты не только видишь что-то неправильное, но и пытаешься исправить,– сказала супруга Дональда Трампа собравшимся гостям.

Мелания Трамп

Среди лауреатов были адвокат Айман Омарова из Казахстана, которая занимается защитой пострадавших от насилия, режиссер Роя Садат из Афганистана, которая борется за права женщин и детей в своей стране…

Церемонии награждения предшествовали скандалы, связанные с предполагаемыми изменами Дональда Трампа, что сказалось на реакции пользователей соцсетей. Многие из них раскритиковали первую леди за участие в церемонии Women of Courage Awards.

Мелания не является тем человеком, который может вручать подобную премию. Она слабая женщина, которая снова и снова позволяет себя обманывать. У нее есть возможность прекратить ложь и показать пример другим девушкам и женщинам, – поделился мнением один из интернет-пользователей.