Минкульту РФ решили позволить штрафовать нарушителей

Российское правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект, согласно которому сотрудники министерства культуры получат право составлять протоколы об административных нарушениях — то есть фактически выписывать штрафы.

Данные о законопроекте размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента РФ. В информационной сводке говорится, что авторы инициативы предлагают внести поправки в ст. 28.3 КоАП (Кодекса об административных нарушениях) РФ, вписав туда полномочия должностных лиц минкульта «по составлению указанных протоколов».

В пояснительной записке к законопроекту указано, что действующее законодательство содержит пробел в части регулирования защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: контроль за нарушениями такого плана в сфере исполнительских искусств возложен на министерство культуры, но штрафовать нарушителей оно не уполномочено.

«В случае осуществления надзора необходимо оперативное реагирование на поступающие обращения граждан о нарушениях в указанной сфере, произошедших на зрелищных мероприятиях в сфере культуры, что возможно в рамках составления протоколов о соответствующих правонарушениях с последующим направлением материалов в суд», — говорится в пояснениях к законопроекту.