Начальник Генштаба РФ Герасимов обнародовал свою настоящую доктрину

На Западе политики пять лет пугают друг друга так называемой Доктриной Герасимова - главы Генштаба РФ. Якобы в 2013 году он подробно описал ведение гибридной войны России со своими врагами. Оказалось, что это миф, который опроверг его же автор – западный политолог Марк Галеотти.

И тем не менее 24 марта, выступая в военной академии Генштаба, Валерий Герасимов сделал ряд заявлений, которые СМИ как раз и сочли «Доктриной Герасимова».

В частности, начальник Генштаба РФ заявил, что все военные конфликты имеют свои особенности. Особенностями будущих возможных конфликтов станут широкое применение высокоточного и других видов новых вооружений, робототехнических в том числе. Герасимов рассказал, что первоочередному уничтожению подвергнутся система государственного управления противника и его объекты экономики. Кроме традиционного вооружения в борьбе с врагом будут задействованы информационная сфера и космический сектор. Герасимов подчеркнул, что особую роль будет играть противодействие системам связи, разведки и навигации.

Описывая комплексные системы поражения противника, Валерий Герасимов сказал следующее: