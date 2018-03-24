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Неизвестная компания планирует запуск с космодрома на Аляске


Добавлено: 24 мар 2018 в 06:58, Категория: Технологии
Неизвестная компания планирует запуск с космодрома на Аляске
20 марта представители Тихоокеанского космодромного комплекса на Аляске подтвердили, что скоро, впервые за несколько лет, с космодрома отправится ракета.

Точная дата старта не названа, он состоится в период с 27 марта по 6 апреля. При этом не названа и компания, которая будет проводить запуск, сообщает Space news.

"Я могу только сказать, что Тихоокеанский космодромный комплекс проводит запуск под названием P120, и это коммерческая компания из Калифорнии. Никакие другие детали не могут быть предоставлены до момента запуска", - сказал Барри Кинг, директор подразделения Range of Alaska Aerospace.

Кинг сказал, что запуск будет суборбитальным и что, будучи коммерческим запуском, потребуется лицензия на запуск из Управления коммерческого космического транспорта Федерального авиационного управления.

"Местное уведомление для мореплавателей", выданное береговой охраной США 14 марта предостерегает о ракетном запуске с космодрома на Аляске с 26 марта по 6 апреля. В уведомлении упомянуты области, одна в водах непосредственно к югу от космодрома, а другая - в нескольких сотнях километров к юго-юго-западу, которые моряки должны избегать во время запуска.

Можно предположить, что запуск будет проводить компания Astra Space, которая базируется в Аламеде, Калифорния. У компании с 2017 года есть контракт с Alaska Aerospace, судя по которому она намерена провести четыре запуска с космодрома на острове Кадьяк.

Первоначально компания была известна как Ventions и работала над несколькими двигателями и другими технологиями по контрактам с NASA и DARPA, прежде чем стать Astra Space в 2016 году. Исполнительным директором компании является Крис Кемп, бывший главный технический директор NASA.
Космодром на острове Кадьяк открылся в 1989 году, и с него было запущено 19 ракет, принадлежащих NASA, ВВС США и Агентству противоракетной обороны. В 2014 году на космодроме был произведен неудачный старт ракеты, после чего весь комплекс был выведен из строя на два года.

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Добавлено: 24 мар 2018 в 06:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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