Определены главные способы уберечься от рака

Ученые Центра исследования рака в Великобритании назвали основные факторы развития рака, которых можно легко избежать. Согласно выводам исследователей, более 135 500 случаев злокачественных опухолей в год можно предотвратить в одной только Великобритании c помощью здорового образа жизни. Статья специалистов опубликована в журнале British Journal of Cancer, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.Главной причиной появления новообразований является табачный дым, ответственный за 32 200 всех случаев рака у мужчин и 22 000 случаев — у женщин. На втором месте находится избыточный вес, который способствует развитию около 6,3 процента злокачественных опухолей в год. Лишний вес является фактором развития рака кишечника, груди, матки и почек.Чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения при загорании вызывает 13 600 случаев рака кожи в год (3,8 процента всех случаев рака). К другим основным онкогенам относят алкоголь, большое количество клетчатки и загрязнение воздуха.Ранее в феврале американские ученые опубликовали статью в журнале Nature, в которой показали, что продукты с малым содержанием аминокислоты аспарагина значительно уменьшают риск заболевания агрессивным раком груди.