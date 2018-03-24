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Определены главные способы уберечься от рака


Добавлено: 24 мар 2018 в 01:35, Категория: В мире
Определены главные способы уберечься от рака
Ученые Центра исследования рака в Великобритании назвали основные факторы развития рака, которых можно легко избежать. Согласно выводам исследователей, более 135 500 случаев злокачественных опухолей в год можно предотвратить в одной только Великобритании c помощью здорового образа жизни. Статья специалистов опубликована в журнале British Journal of Cancer, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Главной причиной появления новообразований является табачный дым, ответственный за 32 200 всех случаев рака у мужчин и 22 000 случаев — у женщин. На втором месте находится избыточный вес, который способствует развитию около 6,3 процента злокачественных опухолей в год. Лишний вес является фактором развития рака кишечника, груди, матки и почек.

Чрезмерное воздействие ультрафиолетового излучения при загорании вызывает 13 600 случаев рака кожи в год (3,8 процента всех случаев рака). К другим основным онкогенам относят алкоголь, большое количество клетчатки и загрязнение воздуха.
Ранее в феврале американские ученые опубликовали статью в журнале Nature, в которой показали, что продукты с малым содержанием аминокислоты аспарагина значительно уменьшают риск заболевания агрессивным раком груди.

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Добавлено: 24 мар 2018 в 01:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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