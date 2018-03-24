Орлов: Рынок Telegram почти исчерпан

Гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций, кандидат исторических наук Дмитрий Орлов заявил, что рынок Telegram почти исчерпан.

На V конгрессе Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Орлов заявил, что рынок приложения Telegram почти исчерпан. Его слова передал корреспондент ИА «Политика сегодня».

«Развитие как рынка остановилось из-за того, что емкость заполнена и не растет», — сообщил Орлов.

Аналогичное мнение выразил директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко, заявив, что перестал читать Telegram. Сейчас приложение используется для передачи «приветов между элитами», считает глава института. Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», считает, что в политической области Telegram станет развиваться так же, как и в общей.