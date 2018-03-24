Пасха 2018 у православных христиан наступит в начале апреля

Дата наступления Пасхи 2018 у православных христиан – 8 апреля.

Пасха – Воскресение Христово, главный праздник для всех христиан, знаменующий собой торжество жизни над смертью. Главные атрибуты этого дня – куличи и яйца, которые окрашивают в различные цвета, но традиционным является красный. Кулич символизирует Церковь Христову, а яйца обозначают смерть и жизнь (то есть гроб и воскрешение из мёртвых). Их красный цвет – символ крови, пролитой за нас Спасителем.

Православные приходят в храм накануне Пасхи и встречают Воскресение Христово именно там, во время церковной службы. Всего праздник Пасхи длится 40 дней, но наиболее значимой является первая неделя, Святая седмица. В 2018 году она продлится с 9-го по16 апреля.