Песков прокомментировал арест Савченко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал задержание и арест народного депутата Надежды Савченко. Об этом передает телеканал Мир.

«Сегодня европейские лидеры продолжают общение. Очень интересно, будет ли сегодня до конца дня принято какое-то заявление к властям в Киеве с требованием дать свободу Савченко. Давайте посмотрим», – сказал он.

Также спикер российского лидера назвал «полной чушью» версию, что Савченко была завербована Кремлем в российской тюрьме.

«Это, наверное, версия британцев, Великобританией озвученная? Они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Скажем так, Савченко – это глубоко внутреннее дело Украины», – добавил Песков.

Ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что в Кремле был траур из-за задержания Савченко.

Фото: пресс-служба Кремля