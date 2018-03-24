Песни - 7 выпуск (24.03.2018) ТНТ

Добавлено: 24 мар 2018 в 18:00 ,

Песни 7 серия Кастинг. Россия последний выпуск 24 марта. Антон Беляев – российский музыкант, основатель и фронтмен Therr Maitz станет новым членом жюри и вместе с бородатыми мужчинами будет делать вид, что он тоже что-то понимает в музыке. Взрослый и серьезный мужчина выглядит именно так. Менеджменту с нами повезло. Всегда выслушаем, поможем, над шутками посмеемся. Взаимопонимание, уважение и респект. Перед проектом стоит амбициозная задача: построить в России новый шоу-бизнес с собственными законами существования и критериями успешности. Максим Фадеев и ТИМАТИ объединят свои силы и ресурсы, чтобы изменить существующие реалии шоу-бизнеса. В этом шоу нет огромного количества директоров, все решения принимает только продюсер. Ведущий шоу Павел Воля.











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