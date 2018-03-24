Погода в апреле 2018 - прогноз синоптиков

В апреле в Москву и область вновь вернутся холода.

В апреле2018 в столичном регионе возможно похолодание. Об этом источнику рассказала Марина Макарова, ведущий специалист Гидрометцентра.

По её словам, тенденция, связанная с повышением температуры, будет прослеживаться и дальше, однако не стоит думать, что весна уже вступила в свои права. По метеорологическим канонам столь ожидаемый всеми сезон наступит, когда дневной «плюс» будет больше ночного «минуса».

Следующая неделя вместе с новой волной тепла (в том числе и в ночной период) принесет облачность и осадки.

В апреле, предупреждает метеоролог, холода вернутся, но они не будут столь продолжительными, как в марте.