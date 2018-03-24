Помощь США для Украины увеличивается, — Чалый

Дональд Трамп и Конгресс США в пятницу поддержали закон о бюджете США на 2018 финансовый год, в котором для Украины предусмотрена помощь в $620,7 млн.Об этом посол Украины в США Валерий Чалый написал на своей странице в Facebook в пятницу вечером.«Важная новость! Помощь США для Украины увеличивается! Совместное решение президента США и Конгресса в поддержку Украины. Президент США Д.Трамп подписал принятый Сенатом и Палатой представителей Конгресса Консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2018 финансовый год. Общий объем помощи Украине в документе определен в сумме $620,7 млн», – заявил он.Также посол выразил благодарность «стратегическому партнеру» Украины.«Ценим и выделение этих дополнительных ресурсов для обороны и реформ в Украине. Но не менее важно, что это четкий сигнал от стратегического партнера. И нам, и нашим противникам», – написал дипломат.