Порошенко: 30 серебренников переправлялись по каналу между Днепром и Москва-рекой

Президент Петр Порошенко на торжествах по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ выразил уверенность, что разоблачение деятельности Михаила Саакашвили и Надежды Савченко «достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов». Об этом передает Украинская правда.

«В течение двух последних месяцев СБУ провела две масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь «лагеря протеста» под Верховной Радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которым они переправляли эти 30 серебренников», – сказал он.

Ранее Петр Порошенко заявил, что СБУ искусно разоблачила «вражеское гнездо».

Фото: Конт