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Посольство РФ указало на признание Лондона в разработке «Новичка»


Добавлено: 24 мар 2018 в 21:16, Категория: Новости на сегодня
Посольство РФ указало на признание Лондона в разработке «Новичка»

Российское посольство в Лондоне усматривает в словах Гэри Эйткенхеда — главы секретной лаборатории британского министерства обороны в Портон-Дауне — подтверждение того, что под его руководством ведется разработка отравляющих веществ. Соответствующие разъяснения опубликованы на сайте диппредставительства.

Эйткенхед заявил, что на возглавляемом им «объекте» применяются строжайшие меры контроля, не позволяющие «чему-либо просочиться за пределы четырех стен». По мнению пресс-секретаря посольства РФ, тем самым «британская сторона фактически подтвердила, что на этом секретном объекте ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ».

Представитель российского посольства подметил, что Эйткенхед не отрицал наличия запасов химоружия, включая вещество А-234, которым, как считают британские следователи, были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Кроме того, этим же веществом отравился участвовавший в расследовании сержант.

По словам пресс-секретаря посольства РФ, на наличие образцов такого вещества намекал также глава МИД Великобритании Борис Джонсон, давая интервью Deutsche Welle.

«Эти заявления не оставляют нам выбора, кроме как с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне», — подытожил представитель российского посольства в Лондоне.

A-234 — это то самое вещество типа «Новичок», в разработке которого британские следователи обвинили Россию, поскольку в Советском Союзе якобы существовал проект с таким названием. Российские источники опровергли эту информацию, пояснив, что подобным проектам в СССР присваивались наименования, состоящие из чисел.


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Добавлено: 24 мар 2018 в 21:16, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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