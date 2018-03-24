Пресс-секретарь КПРФ опроверг новость о сбритых усах Грудинина

Пресс-секретарь Коммунистической партии России Александр Ющенко официально опроверг информацию о том, что представлявший КПРФ на президентских выборах Павел Грудинин якобы сбрил усы. Новость об этом появилась в СМИ после того, как в инстаграм-аккаунте политика появилось фото без усов.

«Сейчас официальная информация по поводу этой темы: пока нет», — цитирует заявление Ющенко ТАСС.

Представитель КПРФ также уточнил, что официальным аккаунтом Грудинина в инстаграме является страница grudinin_kprf. Однако аккаунт grudinin_pn, в котором появилось фото безусого кандитата, указан на его же собственном официальном сайте.

Кроме того, такая же фотография была размещена в инстаграм-аккаунте grudinin2018, посвященном участию Грудинина в президентских выборах.

Политик проспорил свои усы журналисту Юрию Дудю, который накануне выборов брал у него интервью. Они условились, что если за Грудинина проголосуют меньше 15% избирателей, кандидат избавится от растительности на лице. Если бы представитель КПРФ набрал больше 15%, по условиям пари Дудь побрился бы налысо.

После выборов журналист выложил в соцсети фото советской бритвы, намекая коммунисту на выполнение обещания. Однако Грудинин начал выдвигать дополнительные условия — в частности, заявил, что сбреет усы только в том случае, если Дудь признает состоявшиеся выборы справедливыми. В защиту усов однопартийца выступил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.