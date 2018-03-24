Привет, Андрей - 15 выпуск - Лолита Милявская (24.03.2018)

Добавлено: 24 мар 2018 в 20:19 ,

Привет, Андрей 15 серия Лолита Милявская последний выпуск 24 марта. Со мной обязательно что-то должно происходить, – рассказывает гостья. Вот, например, Новогодняя ночь на Первом канале! Именно на мне и на Гарике Сукачёве завис компьютер, отвечающий за соединения в единое целое автобуса и хромакея. В результате, весь номер ездил один автобус по кремлёвской набережной. Спасибо ребятам, что в повторе поставили новый монтаж и стало все как у людей. Знаменитые гости вместе с ведущим обсуждают только хорошие новости, вспоминают самые приятные события и делятся друг с другом исключительно оптимизмом. Теплая атмосфера и песни – обязательны! В студии программы – неожиданные признания гостей и приятные воспоминания.



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